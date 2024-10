Iniesta, futuro da allenatore: «Voglio iniziare il corso, Barcellona? É casa mia, tornare...»

Le parole di Andres Iniesta dopo il suo ritiro dal calcio giocato e i suoi piani per il prossimo futuro: «Voglio allenare»

Andres Iniesta ha parlato a Mundo Deportivo: di seguito le parole della leggenda del Barcellona e della Spagna sul suo futuro.

«Il Barcellona ha cambiato la mia vita, è la mia casa, non so se un giorno potrò tornare ma la speranza, per quello che rappresenta per me, ci sarà sempre. Inizierò il corso per diventare allenatore a Dubai. Nelle mie intenzioni c’è poi di fare il corso anche in Spagna, che mi permetterebbe di allenare anche in Europa. Sedersi sulla panchina del Barcellona sarebbe una sfida incredibile per qualsiasi allenatore, specie per chi è stato al Barça da giocatore. Una sfida enorme ma quando pensi da allenatore cerchi di essere preparato per qualsiasi cosa. Si soffre più da allenatore che da giocatore. Bisogna pensare a molte più cose»