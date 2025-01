Inler: «Solet si è sempre allenato duramente e Runjaic lo ha notato subito; Bijol? Ecco cosa faremo con lui»

Le parole di Golkan Inler, direttore sportivo dell’Udinese, prima del calcio d’inizio della partita dei friulani contro l’Hellas Verona

Golkan Inler ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del calcio d’inizio di Verona Udinese. Di seguito le sue parole.

SOLET – «É tanti mesi che si allena con noi, anche doppie sedute, il mister ha visto che ha fatto bene e quindi oggi parte dall’inizio. Anche lui è pronto e vuole dare il massimo».

OBIETTIVI – «Guardiamo partita dopo partita e oggi sappiamo che sarà una sfida molto difficile, ma ogni partita ha la sua storia e i ragazzi sanno che dovranno essere più cattivi e dare il massimo. In ogni partita succedono tante cose, ma la squadra è pronta e vuole».

BIJOL – «Se rimane a gennaio? Certo»

EUROPA – «Adesso vedendo così è diverso dallo scorso anno, ma nel calcio le cose cambiano in fretta se non sei attento. I nostri obiettivi come ho detto sono sempre passo dopo passo».