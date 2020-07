L’Inter ha disputato la gara numero 3000 in Serie A: i nerazzurri sono gli unici ad averle disputate tutte dal 1929

L’Inter festeggia la gara numero 3000 in Serie A, in occasione dell’impegno del Ferraris contro il Genoa per la 36a giornata di campionato.

I nerazzurri sono gli unici ad aver disputato tutte le partite dal 1929, anno in cui la competizione nazionale è stata organizzata a girone unico.