Inter, a Natale appuntamento per il rinnovo di Lautaro

L’Inter cominciare a programmare il futuro e il rinnovo di Lautaro Martinez

L’Inter è riuscita a resistere agli attacchi del Barcellona per Lautaro Martinez e adesso vuole blindare il suo numero 10. E per farlo, i nerazzurri dovranno trattare con l’argentino il rinnovo di contratto. L’intenzione del calciatore è quella di arrivare a guadagnare i 7 milioni annui che percepiscono anche Lukaku, Sanchez ed Eriksen.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, Marotta al momento vuole far calmare le acque dopo le giornate forsennate di calciomercato per poi cominciare a parlare di rinnovo. E le trattative per il prolungamento di Lautaro potrebbero cominciare intorno al periodo natalizio.