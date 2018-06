Inter, l’ad: «La Juve? E’ un modello di riferimento»

Alessandro Antonello, amministratore delegato dell’Inter, ha parlato della crescita nerazzurra e della possibilità di sfidare la Juventus per lo scudetto

L’amministratore delegato dell’Inter, Alessandro Antonello, a margine della presentazione del nuovo libro di Marco Belinazzo “La fine del calcio italiano, perché siamo fuori dai mondiali e come possiamo tornarci da protagonisti” ha parlato del percorso della squadra nerazzurra: «Quando saremo in grado di competere con la Juve per lo scudetto? Stiamo impostando un lavoro importante che possa permetterci di tornare competitivi nei prossimi anni. Ciò richiede tempo e spesso i tifosi non ne hanno, però in questo sport serve programmazione e ciò vuol dire dover sistemare il tutto anche a livello organizzativo, non solo in campo».

Il dirigente nerazzurro continua: «Il nostro obiettivo è quello di poter sfidare la Juve, che resta un modello di riferimento. Ma di certo lo siamo anche noi. Stiamo lavorando molto sul nostro marchio e sulla vicinanza ai tifosi anche a livello digitale, un qualcosa di fondamentale. Bisogna fare tanto nel minor tempo possibile, speriamo di poter ritornare al vertice».