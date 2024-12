Inter, Adani: «Questo è il grande merito dei nerazzurri»

Adani è intervenuto per commentare lo stato di forma dell’Inter e il prossimo impegno dei nerazzurri

Lele Adani ha rilasciato alcune dichiaraizoni a Viva El Futbol su Twitch concentrandosi particolarmente sull’Inter. L’ex calciatore ha parlato dei nerazzurri facendo il bilancio sul 2024 e della Supercoppa Italiana.

SULL’INTER – «L’Inter è una super squadra che a volte non ha nemmeno bisogno del top da tutti e questo è un merito».

IL BILANCIO SUL 2024 DEI NERAZZURRI – «Credo che nel 2024 la squadra nerazzurra abbia ottenuto le stesse vittorie del Real, ha perso solo due partite. Ha un regime di risultati e di dominio nella nostra Serie A da top club nella storia e bisogna anche guardare il percorso che ha fatto. Una squadra che comunque migliora sempre. Anche quando non sono top c’è quel modo di fare calcio. Nel primo tempo contro il Cagliari poteva esserci qualche dubbio. Il secondo tempo non era scontato: i difensori facevano i centrocampisti e loro gli assist man, gli attaccanti condividevano con chi arrivava da dietro l’area di rigore ed era solo una questione di tempo e di capire come e quando avrebbero segnato. Non era così scontato».

ADESSO LA SUPERCOPPA ITALIANA – «Fine anno, fuori casa, la Supercoppa, sai che dopo hai l’Atalanta che non si ferma. Ci sta che rallenti. Ma invece l’Inter ha sempre la sua formula e le sue espressioni. Vanno fatti i complimenti agli uomini di Inzaghi: stanno bene insieme per come si trovano e si cercano in campo, sono quasi ingiocabili. Come abbiamo detto dall’inizio, qualsiasi pretendente deve passare dall’Inter. L’Inter resta la squadra da battere».