L’agente di Thomas Partey ha parlato del possibile approdo del suo assistito all’Inter. Ecco le sue parole

Daniel Jimenez Pozanco, procuratore che cura gli interessi di Thomas Partey ha parlato a PassioneInter del possibile approdo del suo assistito all’Inter: «Posso dire che al momento non ho parlato con nessuno, anche se l’Inter è un top club».

Il giocatore può lasciare l’Atletico Madrid per 50 milioni: «Nel contratto c’è una clausola rescissoria da 50 milioni di euro, una cifra che per un giocatore come Thomas lo rende a buon mercato. Aspettiamo che finisca la stagione e poi vedremo».