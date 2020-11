Inter, ansia per i nazionali: Brozovic in dubbio per il Real, allarme rientrato per Hakimi

L’Inter tiene il fiato sospeso per i propri giocatori in giro per il mondo: si tenterà di recuperare Brozovic per il Real. Ok Hakimi

Convivere con l’emergenza è la prova più dura, l’Inter incassa novità preoccupanti a catena. E ha già messo in preventivo di dover rimodellare il centrocampo, per la ripresa del campionato. Come spiega La Gazzetta dello Sport, Marcelo Brozovic, l’ultimo positivo al Covid della compagnia, ha iniziato il periodo di isolamento con in testa un solo obiettivo, la Champions. L’Inter incrocia il Real il 25 novembre, 11 giorni da oggi: in linea di principio ci sono i tempi tecnici per tentare un recupero in extremis.

Tra l’altro, ad aggiungere pensieri, ci ha pensato il solito tampone ballerino di Roberto Gagliardini, costretto a lasciare la Nazionale per precauzione in attesa di certezze. Per il centrocampista croato lunedì 23 saranno finiti i 10 giorni di isolamento e Brozovic potrà sottoporsi a nuovo test: se per quella data dovesse negativizzarsi, allora sì che potrebbe fare un pensierino a Zizou. Intanto, riporta il Corriere dello Sport, una buona notizia per Conte: l’allarme per Achraf Hakimi sembra rientrato e pare si trattasse di una semplice botta, a tal punto che il marocchino dovrebbe giocare nuovamente martedì senza alcun problema.