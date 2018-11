L’ex attaccante dell’Inter, Marko Arnautovic, ha rilasciato un’intervista in cui parla della passata avventura nerazzurra

Vi ricordate Marko Arnautovic? L’ex attaccante dell’Inter gioca attualmente nel West Ham e nella Nazionale austriaca. Nel giro di due stagioni, in Premier League, ha trovato 38 presenze e 15 gol fatti. E attualmente l’attaccante del West Ham è considerato come uno dei calciatori più determinanti della Premier League. Numeri totalmente differenti da quelli fatti registrare in nerazzurro dove, nella stagione 2009-2010, collezionò solamente 3 presenze e 0 gol fatti.

Arnautovic si è raccontato al Sun per svelare la sua crescita in Inghilterra: «Sono cresciuto molto come persona in Inghilterra. E sono cambiato. Ho due figlie ora. Quando siamo arrivati qui, tutti dicevano ‘ecco, è arrivato il nuovo Balotelli’. Così ho deciso di cambiare, mi sono detto che non potevo andare avanti così e che le mie figlie avrebbero letto che il padre era un pazzo. La mia famiglia mi ha aiutato molto. I difensori mi fanno arrabbiare, quasi in ogni partita. Scalciano, picchiano e dicono cose che non mi piacciono».