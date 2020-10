Inter, Asamoah: «Grazie a tutti, i tifosi sono grandi» – FOTO

Kwadwo Asamoah saluta l’Inter: il ghanese ha rescisso il suo contratto con i nerazzurri. Su di lui il Brescia e la Sampdoria

Kwadwo Asamoah saluta l’Inter. Ecco le parole del ghanese dopo l’addio ai nerazzurri. Sulle sue tracce (da svincolato) ci sono il Brescia di Cellino e la Sampdoria di Ferrero. Le sue parole.