Inter, potrebbe essere già arrivato il momento dell’esordio del nuovo acquisto dei neroazzurri Ashley Young

Potrebbe già essere arrivato il momento di vedere Ashley Young in campo con la maglia dell’Inter. L’ex Manchester United potrebbe infatti fare il suo esordio già nella gara di domenica contro il Cagliari davanti a quasi 70.000 spettatori.

D’Ambrosio infatti non è ancora al 100% e Candreva dovrà saltare un turno per squalifica per somma di ammonizioni.