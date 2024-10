Inter, Barella: «Ecco il mio gol più speciale in nerazzurro»

Il centrocampista dell’Inter ha parlato di alcune tematiche legate al mondo nerazzurro. Le sue dichiarazioni

Nicolò Barella, centrocampista dell’Inter, è intervenuto in occasione del match program dedicato alla sfida contro la Juventus a San Siro.

ESSERE NERAZZURRO- «Per me è un onore essere arrivato in un momento della storia dell’Inter in cui si sono vinti tanti trofei, anche perché non è scontato riconfermarsi ogni anno. Nel nostro percorso ovviamente ci sono state vittorie e sconfitte, ma anche quelle ci hanno aiutato a crescere e migliorare, a capire cosa significa vestire questa maglia e vincere trofei per questi tifosi.»

GOL PIU SPECIALE- «Il primo gol in nerazzurro in campionato contro il Verona. Era passato un po’ di tempo da quando ero arrivato all’inter e lo aspettavo tantissimo»

CHI TI HA FATTO APPASSIONARE AL CALCIO- «La passione per il calcio me l’ha trasmessa mio padre, sono cresciuto, andando a vedere le sue partite e giocando a bordocampo con i figli dei suoi amici. A tre anni e mezzo mi ha accompagnato per la prima volta alla scuola calcio e da li è partito tutto. Sono tanti gli sport che mi appassionano ma il calcio è il mio primo amore, mi regala delle emozioni inspiegabili.»