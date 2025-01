Inter Bologna, le dichiarazioni di Inzaghi nel post gara

Le parole di Simone Inzaghi, tecnico dell’Inter, nel post gara del match contro il Bologna di Italiano. Ecco le sue dichiarazioni

L’allenatore della Inter Simone Inzaghi ha parlato ai microfoni di Dazn dopo il match contro la Bologna del tecnico Vincenzo Italiano. Di seguito le sue parole.

CHE ANALISI FACCIO? – «Complimenti al Bologna, che è un avversario difficile da affrontare. La squadra ha fatto un’ottima gara, è stata bene in campo e ha creato tante occasioni. Abbiamo concesso il giusto. Sul primo gol ma soprattutto sul secondo, da rimessa laterale, dovevamo posizionarci meglio ma poi abbiamo avuto tante occasioni per fare il 3 a 2. Siamo andati sono su una deviazione in area, abbiamo preso il 2 a 2 su una palla deviata da un nostro giocatore. La squadra è sempre stata in partita, ha fatto quello che doveva. C’è rammarico per non aver centrato i 3 punti però dobbiamo anche rispettare l’avversario che abbiamo incontrato».

OGNI TANTO CI PUÒ STARE ANCHE IL PARI – «Son d’accordo ma è normale che abbiamo un po’ di amaro in bocca perché poi abbiamo avuto situazioni dove potevamo fare il 3 a 2. Giocavamo contro una squadra organizzata, fisica, che ci veniva a prendere alti. Abbiamo fatto una partita molto dispendiosa con due ottimi gol. Nelle altre occasioni da gol potevamo fare meglio».

PIÙ RAMMARICATO PER IL SECONDO GOL PRESO O PER LE OCCASIONI DA GOL SPRECATE DA NOI? – «Tutte e due le situazioni. Sul secondo gol lo abbiamo preso da una rimessa dove eravamo messi meglio, poi la palla è stata messa troppo facile, con un rinvio sbagliato e la deviazione di Bastoni. Potevamo difendere meglio. Venivamo da una serie di partita in campionato dove avevamo fatto bene in fase difensiva».

AL MOMENTO L’INTER PUÒ SOLO AGGANCIARE IL NAPOLI E NON SUPERARLO, QUESTA UNA SERATA CHE PUÒ DAR FIDUCIA AI NOSTRI AVVERSARI? – «Questo non lo so, noi dobbiamo guardare a noi stessi. Venivamo da 6 vittorie consecutive in campionato che ci avevano messo in una buonissima posizione in classifica. Dobbiamo proseguire sapendo che è il momento di fare qualcosina in più perché abbiamo dei problemi con le rotazioni e col calendario ma lo sapevamo che è così e lo è per tutti».

SULLA TENSIONE NEL FINALE CON PAIRETTO – «Non c’è nessun problema. Chiaramente i ragazzi erano un po’ agitati e nervosi, non volevo che succedesse qualcos’altro e che qualcuno alla fine esagerasse con le proteste. Gli arbitri sono come noi allenatori e come i giocatori, possono sbagliare come è stato stasera e come è stato l’ultima partita di Supercoppa. Però c’è massima stima e tranquillità. Nell’ultima situazione di Frattesi li avevo visti innervositi e ho voluto mantenere la calma perché ci sta di poter sbagliare come sbagliamo tutti».