Inter-Bologna, Inzaghi si consola con una bella notizia: Lautaro sta tornando lui

L’analisi sulla prestazione di Lautaro Martinez, attaccante e capitano dell’Inter, nel pareggio per 2-2 contro il Bologna. I dettagli

Negli 87 minuti nei quali è stato in campo, Lautaro ha segnato, è andato al tiro 3 volte, ha toccato 23 volte il pallone, 3 delle quali in area avversaria. Ha poi vinto 4 duelli, ha effettuato 11 passaggi riusciti e uno è risultato decisivo. Non una grandissima prestazione in termini quantitativi, ma l’efficacia è sicuramente stata elevata.

Ecco i giudizi sulla prestazione del Toro, secondo tre quotidiani oggi in edicola. Indubbiamente il pareggio col Bologna non è un risultato positivo per l’Inter, ma l’argentino è certamente una notizia che può rasserenare Inzaghi per la seconda parte della stagione e i vari fronti sui quali la squadra è impegnata. Il voto in pagella è all’unanimità: 7.

CORRIERE DELLO SPORT: «Ispira quasi tutte le azioni interiste. Con le spalle alla porta è un rebus irrisolvibile per i centrale rossoblu. Il gol è il giusto merito. Poteva restare più in campo?».

LA GAZZETTA DELLO SPORT: «Tante cose da vecchio Lautaro: da tempo non era fisicamente così vivo. Il gol gli fa da trampolino: tante giocate spalle alla porta e una buona sintonia con Thuram. Almeno qui, Inzaghi può sorridere».

CORRIERE DELLA SERA: «Rompe l’incantesimo segnando la settima rete in campionato, ma non basta».