I dirigenti dell’Inter Marotta e Ausilio hanno puntato Aurelién Tchouaméni, giovane centrocampista classe 2000 del Bordeaux

L’Inter sarà sicuramente una delle protagonista del mercato di gennaio. Già molti i nomi circolati in orbita nerazzurra, soprattutto con l’arrivo di Beppe Marotta pronto a garantire colpi ad effetto. Tra questi potrebbe esserci un giovane calciatore del Bordeaux Aurélien Tchouaméni. Classe 2000, è considerato uno dei talenti emergenti del calcio francese, entrato in pianta stabile nell’undici titolare dei girondini. Proprio per questo il prezzo si è alzato, ma la dirigenza dell’Inter è pronta a imbastire una trattativa visti gli ottimi rapporti con il club dopo il prestito di Yann Karamoh. L’esterno francese, arrivato in prestito in estate, sta facendo parlare di sé grazie alle sue prestazioni e l’Inter sarà pronta a riabbracciarlo in estate, conscia delle sue abilità. Magari proprio insieme al compagno centrocampista.