Buone notizia sul fronte Arturo Vidal: le condizioni del cileno non preoccupano e potrebbe tornare in gruppo già da mercoledì

Buone notizie da parte di Arturo Vidal. La botta al ginocchio rimediata dal cileno a Firenze non preoccupa più di tanto lo staff medico dell’Inter, dato che gli esami effettuati sabato hanno escluso ogni tipo di lesione.

Secondo Il Corriere dello Sport l’ex Barcellona già mercoledì dovrebbe rientrare in gruppo per poi mettersi a completa disposizione di Conte per la Lazio.