Inter Cagliari: il capolavoro lo ha fatto Ranieri

Inter Cagliari, i voti e i giudizi dei quotidiani: Ranieri ha fatto il vero capolavoro della serata a San Siro

Ranieri ha fatto un capolavoro andando a prendere un punto a San Siro contro i futuri campioni ‘d’Italia, impresa rara a vedersi in questa stagione. Per questo viene fatto oggetto di un voto comune, un ben 7 in pagella del tutto meritato.

CORRIERE DELLO SPORT – «Il punto guadagnato è uno, ma è pesantissimo perché ottenuto con una doppia rimonta e sul campo più difficile nel fortino della capolista».

LA GAZZETTA DELLO SPORT – «Un punto verso l’impresa salvezza, con la sua firma. Ha trasmesso una tranquillità quasi inspiegabile, considerato il traguardo in ballo».

CORRIERE DELLA SERA – «Il Cagliari ha la sua anima e continuando così si salverà».