Inter, il ritorno della beata gioventù: occhi su Bastoni, Karamoh e Emmers

Piero Ausilio tiene sotto osservazione i giovani canterani in prestito. Bastoni, Karamoh ed Emmers sembrano i più pronti per il grande ritorno all’Inter

In estate, l’Inter sarà certamente una delle protagoniste del mercato. Con il Fair Play Finanziario che secondo i programmi dovrebbe terminare al 30 giugno, Ausilio è pronto a mettere mano al portafoglio per migliorare ancora la squadra. Ma non è detto che i rinforzi arriveranno tutti da fuori. C’è infatti un gran bacino di canterani nerazzurri in presto e la possibilità che alcuni di questi possano meritare di rimanere in prima squadra non è da escludere.

Il primo di questi è Alessandro Bastoni. Il centrale ex Atalanta piace molto a Spalletti, che apprezza le sue letture e le grandi capacità in impostazione. Il giovane difensore, pilastro dell’Under-21 di Di Biagio, è in prestito al Parma e potrebbe tornare a casa a giugno, quando Miranda saluterà Milano. Difficile che possa insidiare Skriniar e De Vrij, ma potrebbe essere il giusto rincalzo da far crescere. Come lui, anche Karamoh tornerà probabilmente alla base. La stagione al Bordeaux servirà a dare continuità al classe ’98, volenteroso di giocarsi le proprie chances in nerazzurro, soprattutto se Keita non dovesse essere riscattato. In aggiunta, sotto osservazione c’è anche Xian Emmers, il giovane centrocampista protagonista con la Primavera di Vecchi lo scorso anno. Spalletti avrebbe voluto tenerlo in prima squadra, ma alla fine si è optato per il prestito alla Cremonese. Il belga sta facendo faville in Serie B e potrebbe essere girato nuovamente in prestito o addirittura provare a scalare le gerarchie nella mediana spallettiana.