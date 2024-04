Inter, Calhanoglu: «Scudetto nel derby? Ecco come festeggerei...»

Le parole di Hakan Calhanoglu, centrocampista turco dell’Inter, sullo scudetto sempre più vicino. I dettagli

Hakan Calhanoglu, centrocampista dell’Inter, ha parlato a CBS Sports della sua stagione.

SCUDETTO NEL DERBY – «Se dovessimo vincere lo scudetto nel derby sarebbe ovviamente pazzesco. Ma spero solo che sia una bella partita e una partita corretta. Come ho sempre detto, spero in una bella partita e spero che i festeggiamenti siano in ogni caso fatti in maniera tranquilla. Perché mi ricordo come ha festeggiato il Milan in passato quindi voglio stare molto calmo, sarà una partita durissima».

