Inter, Carlos Augusto: «Quando ero giovane mi ispiravo a Neymar»

Carlos Augusto, giocatore dell’Inter, ha parlato ad Inter Tv raccontando alcuni aneddoti e curiosità del suo passato, ma non solo.

IL MIO SOPRANNOME – «L’imperatore, mi piace tanto. Va bene se volete chiamarmi così. Me l’ha dato lo speaker dello stadio, poi tutti i tifosi mi hanno chiamato così».

IDOLO O GIOCATORE A CUI MI SONO ISPIRATO? – «Quando ero nell’Under 15 c’era Neymar che giocava in Brasile, per me lui è straordinario e mi ha ispirato».

IL MOMENTO PIÙ DIFFICILE IN CARRIERA – «Ho avuto la fortuna di non aver infortuni, però ho passato momenti difficili quando sono venuto in Italia. C’è stato il Covid, non sapevo parlare in italiano e non capivo la lingua. Ero da solo, ma in quell’anno sono cresciuto. La mia famiglia non poteva venire qua, ma mi chiamava sempre. Ho preso due volte il Covid, sono cresciuto come persona in quel periodo».

