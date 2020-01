Inter, che assist da Setién: «Vidal? Tatticamente disordinato…» – VIDEO

In conferenza stampa Quique Setien ha parlato di Arturo Vidal, obiettivo di mercato dell’Inter di Conte

Domani Quique Setien esordirà sulla panchina del Barcellona contro il Granada. Nella conferenza stampa di vigilia, il tecnico blaugrana ha avuto modo di parlare anche di Arturo Vidal, obiettivo di mercato dell’Inter.

«Per noi l’ordine è molto importante. Non solo Arturo, ci sono altri calciatori che tendono a perdere la loro posizione e mettere disordine. Abbiamo bisogno di equilibrio, per cui non possiamo permettercelo. Al di là di Vidal, hanno tutti le stesse possibilità di giocare. Voglio che tutti diano il massimo, stiano sul pezzo. E’ vero che ci sono delle gerarchie, ma deciderà quotidianamente la formazione migliore»