Inter, Collovati: «Gioca il miglior calcio d’Europa»

Le parole di Fulvio Collovati sull’Inter: «É la squadra che gioca il miglior calcio in Europa in questo momento»

Ai microfoni di La Domenica Sportiva, Fulvio Collovati pone l’accento su Inter e Juve, proponendo un confronto sul momento delle due squadre.

LE PAROLE- «L’Inter è la squadra che gioca il miglior calcio in Europa in questo momento, non in Italia, in Europa. E c’è la Juve che è la squadra che gioca meno bene. Grande Allegri che riesce, attraverso la fame e l’umiltà dei giocatori, ad ottenere il massimo. I tre attaccanti della Juve insieme hanno fatto 11 gol, Lautaro da solo ne ha fatti 14. Il problema della Juve è la valorizzazione di Vlahovic che al momento non c’è, con Lukaku poteva vincere lo scudetto. Ora lotta con l’Inter ma l’Inter è favorita perché ha gli attaccanti che fanno gol, la Juve no. L’Inter è una macchina perfetta, tutto funziona a meraviglia. Ha il miglior centrocampo d’Italia, forse d’Europa. Calhanoglu è diventato un leader assoluto sotto tutti gli aspetti. E sui rigori è infallibile».

