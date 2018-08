Sei colpi messi a segno da Ausilio senza sacrificare nessun big: con o senza Modric merita un 8 in pagella

Era da tanto tempo che l’Inter ed i suoi tifosi non apprezzavano il mercato estivo. Post 2010 è stato un susseguirsi di problemi, vicissitudini, Thohir e, per ultimo, il Fair Play Finanziario. Piero Ausilio in due anni è riuscito a far quadrare i conti e consegnare a Luciano Spalletti una squadra competitiva.

L’Inter oggi è considerata l’anti-Juve. De Vrij, Vrsaljko, Asamoah, Politano, Lautaro Martinez e Nainggolan sono il frutto del capolavoro che il Direttore dell’Area Tecnica nerazzurra ha disegnato tra giugno e luglio. Un difensore centrale (De Vrij) arrivato a parametro zero superando la concorrenza di Juventus e Barcellona. Un terzino sinistro (Asamoah) per colmare l’annoso problema della corsia mancina dell’Inter. Il trequartista (Nainggolan) per regalare a Spalletti il giocatore corteggiato un anno intero. Un terzino destro (Vrsalijko), una punta esterna (Politano) ed un vice Icardi, ma non troppo, Lautaro Martinez.

Una campagna acquisti degna di nota, considerato che Perisic, Icardi e Brozovic, ma anche Vecino, sono rimasti alla Pinetina. Ausilio ha saputo sfruttare al meglio la “miniera” del vivaio nerazzurro. Per il resto, grazie anche a Kondogbia, Bardi, Eder e Nagatomo, gli altri giovani dell’Inter sono andati altrove a cifre pressoché abbordabili, utili a far quadrare i conti. Adesso, tra i tanti rumors di mercato, i tifosi dell’Inter sognano la ciliegina sulla torta. Luka Modric è un affare difficilmente realizzabile, per il quale il Real Madrid prova a far muro proponendo un importante rinnovo contrattuale. Keita, Gundogan, Darmian: sono i tanti nomi accostati ai nerazzurri in un mercato da 8 in pagella.