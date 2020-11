Brozovic è l’ultimo positivo al Covid-19 di una lunga lista in casa Inter. Prima parte di stagione tutta in salita per i nerazzurri di Conte

Nuova tegola su l’Inter e Antonio Conte. È notizia di ieri sera la positività al Covid-19 di Marcelo Brozovic, come ufficializzato dalla Federazione croata. La paura di possibili contagi dopo il caso Vida (in campo da positivo nell’ultima amichevole con la Turchia) si è trasformata in triste realtà, con il centrocampista dell’Inter a farne le spese. Brozovic è l’ottavo caso da coronavirus che colpisce la squadra nerazzurra, che sicuramente dovrà fare a meno dell’ex Dinamo Zagabria per la prossima sfida contro il Torino domenica prossima al ritorno in campo dopo la sosta dedicata alle Nazionali. Conte spera di recuperarlo per la decisiva gara di Champions League a San Siro con il Real Madrid.

Covid, infortuni e risultati: è allarme in casa Inter

Un problema in più per il sergente leccese, in un momento già assai delicato considerando l’inizio di stagione in salita dell’Inter tra risultati che non arrivano e prestazioni altalenanti. L’incubo Covid ha tolto a Conte diversi elementi nelle ultime settimane, rovinando i piani dell’ex Ct dell’Italia che a più riprese è stato costretto a scelte obbligate sulla formazione da mandare in campo.

A questo si aggiungono anche le tensioni con le varie nazionali per la disponibilità dei giocatori. L’Ad Marotta, oltre al problema Asl, aveva lanciato l’allarme partendo dall’infortunio di Lukaku e regolarmente convocato dal Belgio nonostante una forma fisica precaria, con la richiesta della società di non rispondere alla chiamata del selezionatore Martinez. Dal gigante belga a Sanchez, con le polemiche e il botta e risposta tra il club di Suning e il Cile sulle condizioni del ‘Niño Maravilla’, anche lui acciaccato. Tra Covid, infortuni, tensioni e risultati sotto le attese: continua il momento nero dell’Inter e di Antonio Conte.