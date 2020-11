Inter, Conte in bilico: Allegri pronto a subentrare, no a Spalletti e Cambiasso

Serve una svolta immediata da parte dell’Inter e di Conte altrimenti potrebbe verificarsi il clamoroso ribaltone in panchina

Serve una svolta immediata per l’Inter e per Antonio Conte. La società finora gli ha confermato la fiducia, c’è voglia di proseguire il progetto iniziato nell’estate 2019 per provare a riportare l’Inter in alto, ma c’è bisogno di un segnale, di una scintilla che faccia capire che la stagione può tornare sui binari giusti. Uscire con le ossa rotta da Reggio Emilia – ieri Conte ha provato la difesa a 4 – e poi magari soccombere anche a Monchengladbach martedì, gettando all’aria il girone di Champions, assomiglierebbe tanto a un crollo a cui porre rimedio.

Se la squadra non darà segni di risveglio, nonostante tutti i problemi legati all’ingaggio di Conte e al bilancio, la società non potrà che intervenire. Secondo il Corriere dello Sport, c’è chi vorrebbe un ritorno di Spalletti (impossibile), chi la soluzione “alla Pirlo” con Cambiasso, ma, nel caso, Zhang e Marotta hanno già pronta la carta su cui puntare. E’ la stessa che era pronta a essere giocata lo scorso 25 agosto se a Villa Bellini si fosse sancito l’addio con Conte: Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese vorrebbe tornare ad allenare e Milano è la piazza a cui ambisce