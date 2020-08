L’incontro tra la dirigenza dell’Inter e Antonio Conte è attualmente in corso per decidere il futuro del tecnico nerazzurro

L’atteso incontro tra la dirigenza dell’Inter e Antonio Conte si sta svolgendo proprio in questi minuti in una località lontana dalla sede dell’Inter. Il tema è sicuramente il futuro del tecnico nerazzurro.

L’allenatore potrebbe infatti lasciare la panchina dell’Inter dopo una sola stagione. In caso di eventuale cambio in panchina, Massimiliano Allegri è in pole per prendere il suo posto fin da subito.