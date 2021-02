Inter, Conte: «Vidal non è a disposizione, deve recuperare la condizione»

Arturo Vidal non sarà in campo per Inter-Lazio e forse anche nei prossimi impegni dei nerazzurri. Lo ha confermato Antonio Conte

Parlando in conferenza stampa alla vigilia di Inter-Lazio, Antonio Conte ha annunciato che Arturo Vidal non sarà a disposizione per infortunio. Le sue parole.

VIDAL – «Vidal non è a disposizione, continua ad avere problemi e non so se lo sarà per la prossima. Arturo deve cercare di recuperare la miglior condizioni perché si sta portando dietro diversi acciacchi. E’ giusto che superi questo periodo».