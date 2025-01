Crisi Inter? Sacchi: «Inzaghi sa gestire il gruppo». Capello: «Con lo spirito Champions vincerà lo scudetto». Benitez: «La sconfitta a Riad è sorprendente per un motivo»

Le parole di Arrigo Sacchi, Fabio Capello e Rafa Benitez sugli ultimi risultati dell’Inter dopo la sconfitta in Supercoppa italiana

L’Inter è in reale difficoltà dopo la sconfitta nella finale di Riad con il Milan? Oppure la Supercoppa è soltanto un episodio che verrà presto dimenticato? Su La Gazzetta dello Sport rispondono tre ex allenatori importanti, opinionisti di riferimento del quotidiano.

ARRIGO SACCHI – «Il centrocampo, quando gioca il terzetto formato da Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan, è fantastico. S’intendono a meraviglia e si integrano perfettamente. E là davanti il tandem Thuram-Lautaro, a mio avviso, dà ampie garanzie. Inoltre in panchina c’è un allenatore come Simone Inzaghi che ha dimostrato di saper gestire benissimo il gruppo: è cresciuto tantissimo, è sicuramente diventato più coraggioso e questo coraggio lo ha trasmesso alla squadra. Non c’è dunque da preoccuparsi, a patto che gli errori vengano capiti e corretti».

FABIO CAPELLO – «Se i nerazzurri recupereranno quello spirito, che peraltro abbiamo visto in questa Champions dove ritmo e attenzione sono rimasti sempre altissimi, per le rivali in campionato ci sarà poco da fare. E in Europa tutti dovranno temere i nerazzurri».

RAFA BENITEZ – «La sconfitta di Riad, nella finale di Supercoppa, è sorprendente: lo è soprattutto ripensando che dopo un’ora di gioco l’Inter era in vantaggio di due gol, sembrava in totale controllo della situazione, non dava alcun cenno di cedimento o di preoccupazione».