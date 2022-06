Inter, il Nizza interessato a Dalbert: i dettagli

Il futuro di Dalbert sarà sicuramente lontano dall’Inter, il Nizza è interessato: i nerazzurri fanno il prezzo

L’Inter è impegnata anche sul fronte uscite per far cassa e avere più margine di manovra in ottica entrate. Tra i partenti c’è senza dubbio Dalbert, rientrato dopo il prestito al Cagliari.

Tra le squadre interessate all’esterno c’è il Nizza, i nerazzurri chiedono 5 milioni per cederlo come riportato da La Gazzetta dello Sport.