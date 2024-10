Inter, dopo Arnautovic anche Asllani: gol in Nazionale

Il centrocampista dell’Inter trova la via della rete in Nazionale nella sfida tra Albania e Georgia

Arrivano buone notizie per quanto riguarda i giocatori dell’Inter impegnati in Nazionale. Dopo la doppietta di Arnautovic nella grande vittoria dell’Austria sulla Norvegia per 5-1, anche Asllani ha trovato la rete.

Il centrocampista ex Empoli ha infatti sbloccato la sfida tra la sua Albania e la Georgia della stella del Napoli Kvicha Kvaratskhelia. Le reti di due riserve possono far felice Inzaghi in vista degli impegni futuri.