Inter, Dumfries in gol con l'Olanda: pareggio degli Oranje

La rete del giocatore nerazzurro pareggia i conti in Nations League nella sfida contro l’Ungheria

Denzel Dumfries entra nel tabellino del match tra Ungheria e Olanda grazie al gol segnato di testa nel finale di gara, una rete fondamentale per agguantare il pareggio da parte della Nazionale di Koeman.

Poco prima del gol, gli Oranje erano rimasti in dieci uomini per colpa dell’espulsione di Van Dijk per somma di ammonizione. Tra l’altro, il giocatore dell’Inter era anche capitano quando ha siglato l’1-1.