Valutazioni in corso da parte dell’Inter circa l’acquisto a parametro zero di Nikola Maksimovic. Il difensore serbo a fine stagione andrà in scadenza di contratto con il Napoli.

Secondo Calciomercato.com, Maksimovic avrebbe già comunicato all’Inter la sua richiesta d’ingaggio: 2 milioni a stagione. Richiesta al vaglio della dirigenza nerazzurra.