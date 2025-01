Inter Empoli, le dichiarazioni di Inzaghi nel post gara

Le parole di Massimiliano Farris, vice allenatore dell’Inter, nel post gara del match contro l’Empoli di D’Aversa. Ecco le sue dichiarazioni

L’allenatore in seconda dell’Inter Massimiliano Farris ha parlato ai microfoni di Dazn dopo il match contro l‘Empoli del tecnico Roberto D’Aversa. Di seguito le sue parole.

CHE CORDE HO TOCCATO ALL’INTERVALLO? – «Più che toccare le corde era cercare di tranquillizzare i ragazzi. Inizialmente l’Empoli ce lo aspettavamo leggermente più aggressivo invece hanno messo un bel muro là davanti e il primo tempo è stato un costante lavoro ai fianchi, cercando di farli correre. Poi l’abbiamo sbloccata con un gol del nostro bomber che è tornato a fare quello che sa fare bene».

L’INTER SEMBRA L’UNICA CHE HA QUALCOSA DA PERDERE NELLA LOTTA SCUDETTO, CI DA FASTIDIO? – «Ma no, sinceramente non abbiamo nemmeno il tempo di pensarle queste cose. Abbiamo giocato l’altra sera col Bologna e poi in campo stasera. Adesso andiamo a Praga. Abbiamo fatto un percorso dal derby d’andata in campionato con 12 vittorie e 3 pareggi in 15 partite, la squadra ha segnato 55 gol. Siamo in piena corsa per passare il turno di Champions senza un ulteriore turno, quindi Praga sarà fondamentale. Abbiamo passato anche il turno in Coppa Italia. Poi quello che dicono gli altri ci riguarda poco. La cosa che ci preme è recuperare qualche giocatore nelle rotazioni. San Siro è uno stadio tosto, ci teniamo a fare i complimenti ad Asllani che ha fatto una partita di spessore dopo le critiche ricevute contro il Bologna».

MANCANO I GOL DI TAREMI? – «Numericamente indubbiamente, però quando noi analizziamo le partite con calma vediamo i suoi movimenti e quanto aiuta la squadra. In questo momento ha bisogno del gol svolta, per lui sarebbe bello a San Siro ma siamo convinti che ci darà una grande mano».

IO CON UNA MEDIA PUNTI MIGLIORE DI QUELLA DI INZAGHI? – «Questa storia fa un po’ sorridere. E’ normale che innanzitutto essendo in una squadra come l’Inter e poi ne fai 5, è più semplice ottenere i numeri. La responsabilità quando Simone non c’è di stare 5 metri avanti o indietro si sente e sono contento di aver dato il mio apporto».