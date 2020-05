Inter, Eriksen sfida Sensi per una maglia da titolare a centrocampo

Christian Eriksen sfida Stefano Sensi per la maglia da titolare nel centrocampo dell’Inter: Conte avrà le risposte che cerca

Stefano Sensi e Christian Eriksen sono pronti a darsi battaglia per la maglia da mezz’ala titolare nell’Inter. Antonio Conte spera di rivedere sia il “vecchio” Sensi e sia il “vero” Eriksen.

Come racconta La Gazzetta dello Sport i problemi fisici del centrocampista italiano sono ormai alle spalle mentre il danese ha messo benzina nei muscoli grazie alla dura preparazione di Pintus. Fisicamente, quindi, ci sarà parità: la differenza sarà data dall’adattamento tattico. Eriksen avrà due mesi di tempo per prendersi l’Inter, rincorrendo Sensi e provando a rubargli la poltrona qualche metro alla volta: difficile pensare che un giocatore come lui continui a fare tanta panchina come a febbraio e marzo, più probabile invece che se Conte avrà le risposte che cerca