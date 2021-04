Inter, Eriksen: «Vicini allo Scudetto. Ma volevamo battere il Napoli»

Christian Eriksen, centrocampista dell’Inter, ha parlato al canale ufficiale del club al termine del match contro il Napoli

«Sono destro ma mi piace anche calciare col sinistro, se necessario non mi tiro di certo indietro. Sono cresciuto cercando di allenarli entrambi, in occasione delle punizioni comunque uso sempre il destro. Siamo venuti per vincere, ma siamo stati sfortunati nel primo tempo. Nella ripresa abbiamo lottato per cercare il pareggio, ci siamo riusciti, conquistando un punto fondamentale. A questo punto è una gara in meno, e poco a poco ci stiamo avvicinando al traguardo finale. Volevamo vincere, ma l’importante è aver comunque raccolto punti in un campo difficile come quello del Napoli. Siamo concentrati sul nostro percorso».