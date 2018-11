Inter, Gabigol horror: gol a due passi fallito e rigore sbagliato – VIDEO

Il brasiliano Gabigol, in prestito dall’Inter al Santos, è stato lo sfortunato protagonista della gara persa contro il Flamengo

Il futuro di Gabriel Barbosa è ancora un mistero. A gennaio scadrà il prestito al Santos e ad oggi il brasiliano è atteso ad un ritorno all’Inter. Non per rimanere, ma per essere girato in prestito o a titolo definitivo lontano da Milano. L’avvicinarsi della scadenza deve aver messo pressione al classe ’96, che ieri nella partita contro il Flamengo è stato uno degli artefici della sconfitta. Nonostante i 16 gol in campionato con i bianconeri, Gabigol fallisce nella sfida un gol a due passi dalla porta sullo 0-0 e un rigore da lui procurato all’ultimo minuto. Risultato finale 1-0 per il Flamengo, con Barbosa sfortunato protagonista.