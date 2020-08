Inter, Hakimi arriva ad Appiano in settimana

Il neo acquisto dell’Inter è pronto a cominciare la sua avventura in nerazzurro

Finalmente Achraf Hakimi. Dopo le visite mediche svolte tempo fa, il neo acquisto dell’Inter è pronto ad arrivare a Milano per cominciare la sua avventura in nerazzurro. Il marocchino è in vacanza dal 26 giugno, ultima giornata di Bundesliga giocata con il Borussia Dortmund, e deve ora lavorare per ritrovare la condizione.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, Hakimi dovrebbe arrivare ad Appiano Gentile tra mercoledì e giovedì e comincerà a lavorare con qualche altro giocatore nerazzurro di rientro dai vari prestiti.