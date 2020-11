Prestazioni altalenanti per Hakimi, fiore all’occhiello del mercato dell’Inter nell’ultima finestra estiva

Non è un momento positivo per l’Inter e Antonio Conte. Inizio di stagione deludente per la squadra nerazzurra, con diversi singoli ancora sotto le aspettative.

Tra queste c’è anche Hakimi, che aveva iniziato bene la sua avventura a Milano. Nelle ultime uscite, però, il laterale marocchino è andato in difficoltà. Prima gli errori sotto porta (Milan e Parma), poi la negativa prestazione in Champions League con l’ex Real Madrid. Hakimi – sottolinea La Gazzetta dello Sport – non è ancora al top della condizione e deve migliorare tatticamente in fase difensiva ed essere più cinico davanti la porta.