Inter: Icardi e Cavani, destini incrociati. Uno dei due lascerà il PSG

Soltanto uno fra Icardi e Cavani resterà a Parigi: l’Inter studia le mosse per il mercato in uscita e in entrata

Una poltrona per due sotto l’ombra della Tour Eiffel: solo uno tra Mauro Icardi e Edinson Cavani rimarrà al Paris Saint-Germain. L’attaccante in prestito dall’Inter, secondo quanto riportato da Tuttosport, ha maggiori possibilità di rimanere in Francia.

Si apre così la pista nerazzurra per il futuro dell’attaccante uruguaiano, soprattutto dopo le conferme sul rinnovo di Mertens (obiettivo di Conte) con il Napoli.