Inter, Icardi è sempre più solo: per lui è meglio l’addio

Sarà forse meglio per l’argentino iniziare una nuova avventura. In questi giorni alla Pinetina dovrà meditare parecchio.

L’Inter lo aveva detto e poi lo aveva anche ribadito: Icardi sarebbe stato fuori (assieme a Nainggolan) dal progetto di Antonio Conte. L’attaccante lo ha potuto constatare davvero in questi giorni di ritiro a Lugano, in Svizzera. Fino a ieri mattina, quando non ha partecipato alla seduta con il resto della squadra.

Isolato anche dallo spogliatoio, è arrivata la decisione di andare via, non partecipando all’amichevole in programma oggi e alla tournée cinese. Ora la palla passa a Mauro, che ha il dovere di capire di dover dire addio a Milano. Lo vuole il Napoli, lo aspetta la Juventus. A lui la scelta.