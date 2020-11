Inter, il piano Lukaku: impiego col contagocce con il Belgio

Romelu Lukaku è il perno dell’Inter: senza il belga al 100% la squadra di Antonio Conte fatica un po’. Il piano per reintegrarlo al meglio

Romelu Lukaku è fondamentale per l’Inter di Antonio Conte: lo dimostrano i risultatii e anche il gioco dei nerazzurri. Senza il gigante belga si fatica e il rientro dall’infortunio, con conseguente convocazione in Nazionale, mette l’Inter in massima allerta.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, ci sarebbe un piano concordato tra Inter e Belgio per risparmiarlo nell’amichevole contro la Svizzera e utilizzarlo in maniera oculata in Nations League contro Inghilterra e Danimarca.