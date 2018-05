I verdetti definitivi: Juventus, Napoli, Roma e Inter in Champions League. Lazio e Milan in Europa League, l’Atalanta passerà dai preliminari

E’ finita. Il campionato di Serie A 2017/2018 volge ufficialmente al termine dopo i posticipi di domenica sera Lazio-Inter e Sassuolo-Roma. Un finale dal contorno emozionante per quanto accaduto all’Olimpico dove andava in scena un vero e proprio spareggio per il quarto posto e l’ultimo slot utile per la qualificazione in Champions League. La Lazio si presentava con la possibilità di due risultati su tre, l’Inter aveva solamente la vittoria come risultato obbligato per trovare una qualificazione in Champions che le mancava da ben sei anni.

L’Inter vince lo scontro diretto per 2-3 all’Olimpico rimontando in pochi minuti il 2-1 grazie alle rete di Icardi su rigore e Vecino da calcio d’angolo. Finisce così: l’Inter raggiunge a pari punti la Lazio in classifica ma si qualifica in Champions League in virtù degli scontri diretti favorevoli con la formazione biancoceleste. Inter in Champions, i nerazzurri tornano così nella massima competizione europea per club dopo sei anni di assenza. Finale amaro per la Lazio di Inzaghi che perde solo al rush finale il quarto posto e giocherà nuovamente in Europa League. La Roma, invece, vince con il Sassuolo e conferma il terzo posto in solitaria.