Inter, infortunio De Vrij: rischia un lungo stop. Nerazzurri in ansia

L’Inter è col fiato sospeso per le condizioni di De Vrij dopo l’infortunio in Nazionale. Il difensore rischia un lungo stop

Sono ore di grande apprensione in casa Inter per comprendere quali potranno essere i tempi di recupero di Stefan De Vrij, uscito per un problema di natura muscolare al tramonto della sfida tra Olanda e Montenegro.

Inter e Olanda, spiega La Gazzetta dello Sport, hanno temuto subito il peggio: stiramento alla coscia destra che potrebbe costringerlo a stare fuori fino a gennaio. I primi esami però sono stati svolti in Olanda molto di fretta: oggi il difensore tornerà a Milano dove già in giornata potrebbe sottoporsi a nuovi accertamenti.

