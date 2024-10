Inter, Inzaghi ISOLA la squadra dal caos delle curve: testa SOLO AL CAMPO

Simone Inzaghi isola l’Inter dalle indagini sulla curva nerazzurra: la squadra deve solo concentrarsi solo sul campo e i prossimi impegni

Il caso Curve è scoppiato in casa Inter, ma è ancora in divenire e anche se presto si attenuerà parte del clamore mediatico suscitato dall’esplosione, periodicamente tornerà d’attualità durante tutta la stagione. L’abilità di Simone Inzaghi dovrà quindi essere quella di essere capace di isolarsi e di isolare la squadra da tutto, per concentrarsi solo sugli obiettivi sportivi.

Un po’ come è successo alla Juve nella stagione 2017/18, quando anche i bianconeri furono investiti dal loro “caso-ultras”. Allegri e i giocatori riuscirono a isolarsi completament da ciò che accadeva intorno a loro, tanto da vincere lo scudetto – riconfermandosi, visto che erano già Campioni d’Italia. La stessa condizione in cui sono i nerazzurri in questo momento, insomma. A scriverne è Tuttosport che spiega come il tecnico stia cercando di scaricare la pressione esterna in vista del match interno col Torino.

