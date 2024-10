Inter-Juve, Dellera: «Inzaghi deve fare autocritica, è un po’ colpevole per il pareggio. Motta ha inciso con i cambi, lui no»

Le parole di Daniele Dellera sul Corriere dello Sport sul pareggio spettacolare di Inter-Juve di ieri sera e su quanto il punto vale per le due squadre

«Grande show ma l’attenzione è totalmente mancata»: è questo il titolo dell’editoriale di Daniele Dellera sul Corriere della Sera relativo al pirotecnico 4-4 di Inter–Juve.

L’analisi punta sulla differenza di visione delle due squadre, per la quale il punto ha un peso diverso:

«Al posto di Inzaghi saremmo un po’ infastiditi e forse ci sentiremmo, con una sana autocritica, un po’ colpevoli. Hai ripreso la partita in meno, addirittura vivi un comodo 4-2, sei in una condizione di dolce vita, certamente più confortevole di quella di Thiago Motta, non solo sfiori altri gol, puoi chiuderla lì, e invece ti ritrovi in un amen a subire le idee e i cambi altrui, appunto quelli del tuo collega rivale, due reti e il pareggio, vuol dire che hai sbagliato i conti e le mosse. Ci sta, basta capirlo e non ricaderci più. E nel dopopartita il tecnico dell’Inter, sincero, non ha nascosto certo la sua rabbia, invece non abbiamo avvertito un motivato senso di colpa che potesse spiegare cambi poco redditizi».