Inter-Juve: dove vederla, orario e probabili formazioni

Allo Stadio San Siro andrà in scena la sfida di Serie A Inter-Juve: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv

Allo Stadio San Siro di Milano si giocherà la gara valevole per la 9ª giornata di Serie A tra Inter-Juve. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Le probabili formazioni

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Darmian, Frattesi, Barella, Mkhitaryan, Dimarco; Martinez, Thuram. All. Inzaghi.

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Kalulu, Gatti, Cambiaso; McKennie, Fagioli; Conceicao, Yildiz, Mbangula; Vlahovic. All. Thiago Motta.

Orario e dove vederla in tv

Inter-Juve si gioca alle ore 18:00 di domenica 27 ottobre per la nona giornata di campionato di Serie A. Verrà trasmessa in diretta sia su DAZN che su Sky (canali 201, 202 e 203). Per vedere la partita in streaming, sarà disponibile su DAZN, Sky Go e Now Tv sull’app scaricabile su Pc, tablet e smartphone.