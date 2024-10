Inter Juve, Inzaghi ha le idee chiare: torna la ThuLa, Asllani in cabina di regia. Le ultimissime

Inter Juve, Simone Inzaghi ha le idee chiare: torna la ThuLa, Asllani in cabina di regia. Le ultime in casa nerazzurra sulla formazione

Mancano poco al calcio d’inizio di Inter Juve, gara che si giocherà domani a San Siro, valida per la nona giornata di Serie A. Dopo la vittoria sullo Young Boys, i nerazzurri vogliono continuare la striscia positiva, ma affronteranno i bianconeri di Thiago Motta, che arrivano da prestazioni non molto brillanti, soprattutto dalla sconfitta contro lo Stoccarda in Champions League.

Secondo Sky Sport, Inzaghi dopo l’allenamento di oggi sarà in grado di delineare una formazione titolare, vista l’emergenza a centrocampo, con le assenze di Calhanoglu e Zielinski: il tecnico nerazzurro potrebbe schierare questo undici con Sommer in porta, trio di difesa composto da Pavard, Bastoni, Bisseck, causa forfait di Acerbi, Dimarco e Darmian sugli esterni, Asllani, che dovrebbe recuperare, in cabina di regia ed ai suoi lati Barella e Mhkitaryan. Davanti, dopo la panchina svizzera, il ritorno della ThuLa.

PROBABILE INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro.