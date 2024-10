Inter-Juve, dietro le difese ballano: le pagelle di de Vrij e Danilo

Le pagelle di De Vrij e Danilo, i due peggiori in campo per ogni squadra nel pareggio Inter-Juve 4-4

Non si può fare una frittata senza rompere qualche uomo e allo stesso modo non puoi fare un 4-4 con i fuochi d’artificio senza qualche svarione difensivo. Inter–Juve mette in mostra alcune ottime prove offensive – Yildiz e Marcus Thuram su tutti, ma anche certi errori difensivi da matita rossa: di seguito le pagelle di De Vrij e Danilo, per molti tra i peggiori in campo.

LA GAZZETTA DELLO SPORT 5 – «Ma perché uscire così alto, per di più sul lato sinistro, sulla rete dell’1-1? Sbaglia anche la copertura sull’1-2, “battezzando” il cross arretrato di Conçeicao. Nel secondo tempo risale, ma si divora anche un gol: serata complicata».

CORRIERE DELLO SPORT 4 – «Si fa sorprendere sui primi due gol della Juve, mai dominante. Un gattone appisolato. Si sente eccome l’assenza di Acerbi. La società rifletta: avrebbe dovuto investire qualche soldo sulla difesa».

TUTTOSPORT 5 – «Sull’1-1 della Juve è colpevolmente fuori posizione. E sul 4-3 è inspiegabilmente sulla trequarti…».

IL CORRIERE DELLA SERA 5 – «Difesa poco protetta, ma anche mal posizionata e disattenta».

LA STAMPA 5.5 – «Vive sei minuti da incubo quando la Juventus ribalta il punteggio. E non governa il reparto di fronte alle onde altissime della rimonta finale bianconera».

LA REPUBBLICA 5 – «Smarrito come i padri al seguito delle figlie ai concerti delle boy band».

LA GAZZETTA DELLO SPORT 4.5 – «Sembra che abbia sulla testa la nuvoletta di Fantozzi. Il rigore su Thuram è il remake di quello causato contro lo Stoccarda e non esce sul gol di Mkhitaryan. Spesso in affanno e ammonito, però ruba palla a Lautaro nell’azione dell’1-2».

CORRIERE DELLO SPORT 4 – «Un rigore a partita. Dopo quello provocato con lo Stoccarda, si ripete su Thuram. Il francese sembra una dannazione. Diciamolo chiaro: doveva uscire molto prima».

TUTTOSPORT 4 – «Al primo uno contro uno stende Thuram venendo graziato dall’ammonizione. Il secondo crash test è in area: l’interista, ben altra reattività, gli prende il tempo, lui invece prende la caviglia destra combinando il patatrac. Chiude il cerchio con l’ammonizione, sempre su Thuram, a inizio ripresa e rinviando male, di testa, consegnando a Dumfries il pallone del 4-2».

IL CORRIERE DELLA SERA 4.5 – «Stoccarda parte II: (altro) rigore regalato, con ingenua pedata su Thuram e incertezza sul francese, cui lascia la sponda del 2-2. Insomma, male, come tutti i sequel».

LA STAMPA 5 – «Primo tempo immenso anche senza segnare. Conquista un rigore, duetta con Mkhitaryan, fa ammattire Danilo. L’attacco è sulle spalle di questo 9 di formidabile completezza».

LA REPUBBLICA 4.5 – «Il calcio che regala il primo rigore, il rinvio corto che diventa assist per Dumfries».