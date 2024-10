Inter Juve, Yildiz in panchina ? Soluzione da non escludere: ballottaggio aperto con un altro bianconero! Le ultime

Inter Juve, Kenan Yildiz parte dalla panchina ? Soluzione da non escludere: c’è il ballottaggio con un altro bianconero! Le ultime

Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, Kenan Yildiz potrebbe partire dalla panchina domani contro l’Inter. Una soluzione che Thiago Motta non scarta a priori, visto che per la Juve sarà una gara che si giocherà sui 90 minuti più recupero e non solo su un frangente.

Il ballottaggio è aperto con Weah secondo il quotidiano, che non esclude l’americano dal primo con Fagioli nelle vesti di trequartista. Uno tra Kenan e l’ex Lille partirà invece da sostituto, pronto a spaccare la gara nella ripresa qualora ce ne fosse bisogno per un qualsiasi motivo.