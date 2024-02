Inter Juventus: dove vederla, orario e probabili formazioni

A San Siro andrà in scena la sfida di Serie A tra Inter e Juventus: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match

A San Siro andrà in scena la sfida di Serie A tra Inter e Juventus. Il big match tra i nerazzurri e i bianconeri chiude di fatto le gare della domenica e sarà una partita importante per la vetta della classifica. Non può essere decisiva perché il campionato è ancora lunghissimo, ma in caso di vittoria di una o dell’altra si potrebbero aprire nuovi scenari da qui alla fine. Inzaghi vuole provare ad allungare per il primo scudetto personale. Allegri, invece, vuole continuare a tenere il fiato sul collo all’Inter. Andiamo a vedere le ultimissime dai campi con le probabili formazioni e dove vedere il match.

Le probabili formazioni

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Inzaghi S.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Yildiz. All. Allegri

Inter-Juventus: orario e dove vederla

Inter-Juventus gara delle ore 20:45 del domenica che proseguirà nella ventitresima giornata della Serie A, la quarta del girone di ritorno. A San Siro sarà trasmessa in diretta tv. Visibile su Dazn e in streaming sulle rispettive App scaricabili su tutte le piattaforme: pc, tablet e smartphone. Non sarà possibile seguire l’evento gratis, ma solo con la sottoscrizione di un abbonamento.